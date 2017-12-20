العمل: 5829 مواطنا ومواطنة سجلوا في بوابة العمل الحر
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، عن تسجيل 5829 سعوديا وسعودية في بوابة العمل الحر، منذ انطلاق البرنامج في 20 محرم الماضي وحتى أمس (الثلاثاء)، وذلك عبر بوابة البرنامج المتوفرة على الرابط: هنا، مشيرا إلى أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر خلال تلك الفترة لـ2024 ممارسا وممارسة للعمل الحر.
وبيَّن أباالخيل أن “هدف”، يساهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكورا، إناثا) في المملكة.
وأوضح أن الصندوق يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تُدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري؛ وذلك من خلال مساهمة “هدف” بدفع مبلغ 540 ريالا شهريا للسنة الأولى، و360 ريالا شهريا للسنة الثانية، موضحا أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24شهرا من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية.
ودعا أباالخيل السعوديين والسعوديات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه ” هدف ” ، كما يمكن الحصول على تفاصيل أوسع عبر زيارة موقع “ هدف ” الإلكتروني على الرابط: هنا أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.
ويشمل برنامج العمل الحر، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل؛ حيث يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر، بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يوفقهم جميع
رعد ***[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكل من ابناء وبنات الوطن يريد ان يدخل فى سوق العمل وهوا يجهل عنه وعن النضم المترتبة عليه لذا اتمنى لوكان فيه ارشادات لهم من مكتب العمل ومن وزارة التجارة تبين المسار الصحيح الذى يسلكوه من انظباط فى مهنهم وعلى مكتب العمل والبلدية الرفق بهم كونهم جداد على السوق وطلعات المكاتب عليهم تكون إرشادية لاغرامية وتسكير محلات من اجل النهوض بهم لاتحطيمهم فى بدايتهم لكى يقتدى غيرهم بهم والله من وراى القصد