” العمل ” تنفذ جولات تفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة للتحقق من التوطين

نايف السالم(صدى):

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جولات تفتيشية على الفنادق والشقق المفروشة في مختلف مناطق ومدن المملكة، للتحقق من توطين وظائف الاستقبال في تلك المواقع باعتبارها من المهن المقصورة على السعوديين، وضبط المخالفات تجاه المنشآت المخالفة.

وتأتي الزيارات الميدانية على الفنادق والشقق المفروشة، استمراراً للزيارات السابقة، بهدف تنظيم سوق العمل ومتابعة التوطين في مهن ذات مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهن لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.

إلى ذلك دعت الوزارة عملائها، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق ” معًا للرصد ” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.