” سرب ” يعلن عن شروط قبول المتقدمين لبرنامج قيادة قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

أتاح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ” سرب ” عن فتح باب التسجيل في برنامج ” قيادة قطار الحرمين ” للكفاءات السعودية ، بدءاً من 3 ديسمبر وحتى مطلع العام المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد هنا .

ولفت معهد ” سرب ” إلى أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدم للبرنامج ، حيث يجب أن يكون مواطن من المملكة ، وحاصل على الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن 80% ، بالإضافة إلى عدم تجاوز عمره لأكثر من 30 عامًا ، وأن يكون لائق طبيًا ، ويجيد اللغة الإنجليزية بحد أدنى B2 وفقًا لـ ” CERF ” ، بالإضافة إلى اجتيازه للمقابلة الشخصية .

كما حرص المعهد على تخصيص رقم هاتفي لتلقي الاستفسارات ومعرفة تفاصيل أكثر عن البرنامج ، من خلال 0163263663 في ساعات العمل الرسمي التي تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا ، فضلًا عن خدمات المعهد الفورية عبر موقعه الإلكتروني .