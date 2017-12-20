بالفيديو.. شركة تجبر موظفاتها بفعل غريب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الموظفات يقمن بصفع بعضهن على الوجه، خلال حفل نهاية العام، الذي أقامته إحدى شركات العناية بالجمال والبشرة في نانتشانج.
وكشفت تقارير أن الموظفات لم يحققن حجم المبيعات المنشود طوال العام، وأجبرهن رئيس الشركة على صفع بعضهن من أجل الحفاظ على وظائفهن.
Employees were asked to slap each other on the face on company…
Employees were asked to slap each other on the face on company‘s annual meeting. 😡
Posted by PearVideo on Sunday, December 17, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 4 ساعات
متآثرين بشيعة العراق🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15720 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههه الحمد لله
بنت النور[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههه ههههه خبول