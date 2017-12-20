بالفيديو.. شركة تجبر موظفاتها بفعل غريب

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الموظفات يقمن بصفع بعضهن على الوجه، خلال حفل نهاية العام، الذي أقامته إحدى شركات العناية بالجمال والبشرة في نانتشانج.

وكشفت تقارير أن الموظفات لم يحققن حجم المبيعات المنشود طوال العام، وأجبرهن رئيس الشركة على صفع بعضهن من أجل الحفاظ على وظائفهن.