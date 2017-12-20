تخصيص إدارة جمركية لمطار الإحساء الدولي منُفصلة عن جمرك ” سلوى “

عادل الحربي(صدى):

أعلن أحمد بن عبد العزيز الحقباني مدير عام الجمارك بالمملكة، اليوم الأربعاء، عن استقلال جمرك مطار الإحساء الدولي، عن إدارة جمرك سلوى إداريًا.

وأصدر ” الحقباني ” ، أوامره باتخاذ ما يلزم، في إطار فك ارتباط جمرك مطار الإحساء، عن جمرك سلوى.

وأوضح أن هذا القرار يصب في صالح المواطنين المسافرين عبر مطار الأحساء، حيث جاء القرارفي ظل تنامي حركة الركاب الملحوظة بمطار الأحساء، والرغبة في تقديم خدمات جمركية مميزة لهم.