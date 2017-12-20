” وقت اللياقة ” تكرم متدربي الدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

كرم الأستاذ عبدالملك الحقباني، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة لجام للرياضة (المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة)، المشاركين في دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية المتقدمة الخاصة بموظفي المديرية العام للدفاع المدني من ضباط وأفراد ومدنيين، والتي أقيمت في عدة مراكز لوقت اللياقة في مدينة الرياض، وذلك بحضور العقيد ابراهيم القبيسي، قائد مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي في الدفاع المدني.

وشهدت الدورة التي استمرت لمدة شهرين، مشاركة 20 متدرباً، تلقوا التدريب على أيدي مدربين مختصين في اللياقة البدنية من مدارس مختلفة، وقدم الحقباني والعقيد القبيسي شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.

من جهته أكد عبدالملك الحقباني، أن الدورة تأتي ضمن مسؤوليات وقت اللياقة تجاه الوطن، والتي تهدف إلى استفادة كافة منسوبي الدفاع المدني من مراكز وقت اللياقة في المملكة، لرفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز مهارات رجالات الدفاع المدني وتنميتها.

فيما شدد العقيد ابراهيم القبيسي على أهمية استفادة المتدربين من الدورة والاحتكاك المباشر بالمدربين أصحاب الخبرة والمدارس المتنوعة، الأمر الذي وضح تأثيره على المتدربين قبل وبعد نهاية الدورة التي استمرت لمدة شهرين، مقدماً شكره لوقت اللياقة على الخدمات التي تقدمها للدفاع المدني.