الجزائر تقدم اعتذار رسمي للمملكة بعد واقعة المشجعين المسيئين لها

الجزائر(صدى):

اعتذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى لرئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، نيابةً عن حكومة بلاده، بسبب الإساءة التي ارتكتبتها جماهير جزائرية في أحد الملاعب بحق المملكة .

ومن جانبه علق سفير الرياض في الجزائر سامي عبدالله الصالح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” قدّم بعد لقائه اليوم رئيس مجلس الشوري في المملكة اعتذار الجزائر قيادةً وحكومةً وشعبًا عن ما بدر من تصرفات غير مسؤولة في أحد الملاعب ” .

واستطرد ” الصالح ” قائلًا ” أويحيى قال إن تصرف جماهير كرة القدم بملعب عين مليلة في محافظة أم البواقي، سلوك لا ينم عن أخلاق الشعب الجزائري الأصيل وجارٍ اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره ” .

يذكر ان السلطات الجزائرية فتحت تحقيقًا رسميًا في حادثة لمشجعين قاموا برفع لافتة مسيئة للمملكة بنادي ” عين مليلة ” .