بالفيديو.. نحلة تهاجم مذيع على الهواء ورد فعل صادم للأخير

بكين(صدى):

تسببت نحلة ضخمة فوجأ بها مذيع صيني على ملابسه، في اصابته بحالة ذعر حيث ظل يصرخ ويهرب مبتعدا عنها خلال بث مباشر.

ظهر المذيع في مقطع فيديو متداول يقرأ نشرته بهدوء قبل ظهور نحلة على ملابسه، حيث حاول إبعادها بيده، كما تدخل فريق من الإعداد لضرب النحلة بفرشاة، لكن النحلة صعدت على وجه المذيع وهاجمته ، ما أثار ضحكات الموجودين داخل الاستوديو.