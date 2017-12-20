بالفيديو.. نحلة تهاجم مذيع على الهواء ورد فعل صادم للأخير
تسببت نحلة ضخمة فوجأ بها مذيع صيني على ملابسه، في اصابته بحالة ذعر حيث ظل يصرخ ويهرب مبتعدا عنها خلال بث مباشر.
ظهر المذيع في مقطع فيديو متداول يقرأ نشرته بهدوء قبل ظهور نحلة على ملابسه، حيث حاول إبعادها بيده، كما تدخل فريق من الإعداد لضرب النحلة بفرشاة، لكن النحلة صعدت على وجه المذيع وهاجمته ، ما أثار ضحكات الموجودين داخل الاستوديو.
Hilarious moment a bee lands on newscaster's face during live …
Hilarious moment a bee lands on newscaster's face during live broadcast.
Posted by PearVideo on Monday, December 18, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 4 ساعات
حاط عطر
والعطر يجذب النحل
ويجننها🤗🤗🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههههه وجهه قلب 100 مره