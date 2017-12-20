ارتفاع هامشي للدولار بعد التصويت على مشروع الإصلاحات الضريبية

عادل الحربي(صدى):

شهد مؤشر العملة الأمريكية – الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية – ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 93.52، صباح اليوم.

وثبت أداء اليورو عند 1.1834 مقابل الدولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية 0.12% إلى 113.02 أمام نظيرتها اليابانية، كما استقر الإسترليني عند 1.3389 أمام الدولار.

يأتي ذلك عقب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإصلاحات الضريبية، وإعادته لمجلس النواب للتصويت النهائي.