ارتفاع هامشي للدولار بعد التصويت على مشروع الإصلاحات الضريبية
شهد مؤشر العملة الأمريكية – الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية – ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 93.52، صباح اليوم.
وثبت أداء اليورو عند 1.1834 مقابل الدولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية 0.12% إلى 113.02 أمام نظيرتها اليابانية، كما استقر الإسترليني عند 1.3389 أمام الدولار.
يأتي ذلك عقب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإصلاحات الضريبية، وإعادته لمجلس النواب للتصويت النهائي.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6611 ] نشر منذ 31 دقيقة
خير ان شاء الله