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ارتفاع هامشي للدولار بعد التصويت على مشروع الإصلاحات الضريبية

ارتفاع هامشي للدولار بعد التصويت على مشروع الإصلاحات الضريبية
عادل الحربي(صدى):

شهد مؤشر العملة الأمريكية – الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية – ارتفاعًا هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 93.52، صباح اليوم.

وثبت أداء اليورو عند 1.1834 مقابل الدولار، فيما ارتفعت العملة الأمريكية 0.12% إلى 113.02 أمام نظيرتها اليابانية، كما استقر الإسترليني عند 1.3389 أمام الدولار.

يأتي ذلك عقب تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون الإصلاحات الضريبية، وإعادته لمجلس النواب للتصويت النهائي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6611 ] نشر منذ 31 دقيقة

خير ان شاء الله

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