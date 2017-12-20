بالصور.. الدوسري: المختبر الآلي يخدم أكثر من 425 منشاة صحية

سعيد العجل(صدى):

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري أن المختبر الإقليمي المرجعي والذي يتبع صحة الرياض يعد نقلة نوعية بعد أن خضع مقر المختبر والذي عمره تجاوز الـ ٤٥ عاما لمشروع تطوير شامل ونموذجي ونقله من العمل اليدوي الى ان يصبح عمل ألي سريع وبجودة عالية وتمت مرحلة التطوير وانتهائها خلال أقل من عام وتم تجهيزه بأجهزة حديثة وعالية التقنية وقد قام بافتتاحه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأضاف أن المختبر الألي المتكامل يعد أكبر مختبر متخصص في المملكة والشرق الأوسط ويقدم خدماته المخبرية لأكثر من ٤٢٥ منشأة صحية حيث كانت قدرة المختبر سابقا ١٢ مليون فحص مخبري سنويا والان سيتم عمل ألف وخمسمائة فحص مخبري بالساعة وخمسة وثلاثون الف فحص مخبري يوميا وسيتم عمل ٢٥ مليون فحص مخبري سنويا بعد التطوير أي يفوق ١٠٠٪ بعد تشغيل المختبر الآلي المتكامل ويقوم على خدمة مراجعي مدينة الملك سعود الطبية بحكم موقعه بالاضافة لمستشفيات ومراكز عديدة داخل الرياض وخارجها سواء لقطاعات وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو القطاع الخاص والقطاعات الاخرى ليستوعب نسبة كبيرة من عينات المرضى اليومية، ويقوم بتغطية مناطق مختلفة من المملكة من الشمال والجنوب و وسط المملكة بالاضافة إلى أنه يضم ٢٧٥ كادر صحي من فنيين واخصائيين اغلبهم من السعوديين و ٤٨ طبيب استشاري سعودي متخصص ويعمل على ٢٢ تخصص مخبري و٣٣ برنامج وطني ويعتبر المختبر المرجع لفحص عينات فيروس كورونا واثباتها ومربوط الكترونيا ببرنامج حصن لتوثيق حالات كورونا، كما انه المختبر المرجعي لعينات علم الخلايا بالمملكة.

وعبر د. الدوسري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان حفظهما الله على ماتحضى به الخدمات الصحية بالمملكة من دعم واهتمام مستمرين كما شكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على دعمه واهتمامه ومتابعته لتطوير والرفع من كفاءة الاداء للقطاعات الصحية كافة ودعمه لصحة الرياض والشكر موصول لكل من عمل على إنجاز هذا المشروع من منسوبي صحة الرياض والمختبر الإقليمي وفريق العمل الذي نفذ هذا المشروع.

