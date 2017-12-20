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مجلس الأمن يضع قائمة عقوبات جديدة لحوثيين مطلوبين

مجلس الأمن يضع قائمة عقوبات جديدة لحوثيين مطلوبين
نيويورك(صدى):

تعمل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على إعداد قائمة عقوبات جديدة لفرضها على عناصر حوثية مطلوبة بينهم شقيقا عبدالملك الحوثي ، وجاء ذلك على خلفية جرائم الإبادة والأعمال الإرهابية التسي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية .

ووفقًا لمصادر خاصة ، فقد أفاد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني ، أنه سيتم إصدار تقرير نهاية ديسمبر الجاري لفريق الخبراء الأممين ، لكشف تفاصيل هامة تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الحوثيين في صنعاء وبعض المناطق المجاورة ، فضلًا عن قضايا متعلقة بتجنيد الأطفال .

وأوضح ” اليماني ” أن الأمم المتحدة تسعى في الوقت الراهن لمراقبة سلوك طهران بعدما أشارت التقارير إلى أنها المسؤول الأول عن الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون في المنطقة العربية ، من خلال دعمها بالقدرات الصاروخية المتقدمة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6611 ] نشر منذ 30 دقيقة

الحوثيين الروافض لا بد ان يتم ابادتهم من على الارض

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