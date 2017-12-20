 10 تطبيقات للحماية والخصوصية لهاتفك الذكي 

نورة الشهري(صدى):

يرتكب الكثير من مستخدمي الإنترنت أخطاء بديهية، أولها كلمات المرور سهلة التخمين، أو النقر على الروابط غير المعروفة، أو استخدام شبكة لاسلكية عامة مفتوحة دون استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN.

وأعلنت شركة NORD VPN قائمة بأفضل تطبيقات الحماية والخصوصية لعام 2018؛ بعد ارتفاع معدل الهجمات الإلكترونية خلال عام 2017 بمقدار الضعف عما كانت عليه في 2016.

1- Signalيحدد التطبيق هوية الشخص الذي تراسله، مع تحري دقة قناة التواصل المستخدمة.

2- Tor Messengerيعد التطبيق من صناع متصفح Tor أشهر متصفح إنترنت مشفر في العالم، فهو تطبيق دردشة ورسائل آمن افتراضيا.

3- NordVPNتعمل الشبكة الخاصة الافتراضية VPN على تشفير البيانات المنتقلة من جهازك عبر الإنترنت وهي أفضل آلية حماية تضمن سرية أنشطتك عبر الإنترنت.

4- Norton Identity Safeيقوم بحفظ كل أسماء المستخدم وكلمات المرور على أجهزة آي فون وآي باد ويقوم بمزامنتها عبر الأجهزة.

5- ProtonMailيقدم تشفيراً تلقائياً من طرف لآخر، ولا يحتاج لمعلومات شخصية لإنشاء حساب بريد إلكتروني آمن.

6- Keeplyيمنح التطبيق خاصية رمز المرور الزائف، وهي كلمة مرور بديلة يمكن للمستخدم تقديمها لأصدقائه المزعجين أو لعائلته، وعند إدخالها، يعرض التطبيق جهازاً فارغاً.

7- Secret Calculatorيحفظ التطبيق ملفات المستخدم الخاصة من الصور، الفيديوهات، والملاحظات، وجهات الاتصال وغيرها من البيانات الحساسة خلف تطبيق آلة حاسبة برئ المظهر.

8- Find My Phone يتيح التطبيق تتبع وتعقب أجهزة “آي أو إس” عن بعد، يمكن تثبيتها من متجر التطبيقات مثل أي تطبيق آخر.

9- Kryptosيعمل التطبيق على تشفير الاتصالات الصوتية بالكامل، حيث يقدم اتصالاً مشفراً لبروتوكول الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت “VoIP” للمكالمات عبر شبكات 3G، 4 G والشبكات اللاسلكية WiFi.

10- Best Phone Security Pro يصدر التطبيق تنبيها بمجرد قيام أي شخص غير مصرح له بلمس الجهاز. وبإمكان المستخدم اختيار خيار القفل: التعريف باللمس، نمط القفل، أو القفل برمز المرور. ويمكنك كذلك تسجيل صوت التنبيه الخاص بك.