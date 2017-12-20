بالفيديو.. سيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتطير فوق أخرى
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لسيدة تفقد السيطرة على سيارتها وتصطدم بسيارة أخرى وتطير فوقها داخل محطة بنزين بإنجلترا .
ظهر في الفيديو سائق سيارة بيضاء يقف بجانب سيارته لملئها بالوقود، وفوجئ بسيارة أخرى تتجه نحوه بسرعة وتطير فوق سيارته.
وقال شهود العيان إن السائقة نزلت من سيارتها، التي تقف خلف السيارة البيضاء، لتتفقد خزان الوقود، لكن عندما دخلت إلى سيارتها مرة أخرى ضغطت دون قصد على البنزين واتجهت مسرعة ناحية السيارة البيضاء.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24191 ] نشر منذ 29 دقيقة
أنا قاعد أحفظ هاالدعاء:
اللهم أني أستودعك صدامات سيارتي الخلفية والأمامية
والمرايا الجانبية
بس الظاهر لازم أزيد علية
وسقف سيارتي🤗🤗🤗