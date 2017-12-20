  • الأربعاء 20

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. ” حملة الفجر ” تضبط 417 مخالفًا بجدة
  • نشر : منذ 4 ساعات
  • 1٬800
  • 1
  • حوادث

بالصور.. ” حملة الفجر ” تضبط 417 مخالفًا بجدة

بالصور.. ” حملة الفجر ” تضبط 417 مخالفًا بجدة
نايف السالم(صدى):

أطاحت حملة الفجر بجدة بالتعاون مع قوات الطواريء الخاصة، والبحث الجنائي، والدفاع المدني، ومركز شرطة الجامعة، أمس الثلاثاء، 417 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في حي الجامعة.

وتم ضبط المتهمين، ومن بينهم، مقيم أفريقي، في حالة سكر، ومجموعة فتيات مقيمات أفريقيات، حاولوا التهرب، لكن الشرطة تحفظت عليهم.

وحاول المتهمين التملص والتهرب، من الشرطة، بسلوك الممرات الترابية والأزقة في الحي، كما زعمت الفتيات أنهن كن في طريقهن لإحدى قاعات الأفراح، لكن الشرطة سرعان ما كشفت الأمر، وتحفظت عليهم.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 4 ساعات

قواكم الله يا ابطالنا البواسل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *