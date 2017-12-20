بالصور.. ” حملة الفجر ” تضبط 417 مخالفًا بجدة

نايف السالم(صدى):

أطاحت حملة الفجر بجدة بالتعاون مع قوات الطواريء الخاصة، والبحث الجنائي، والدفاع المدني، ومركز شرطة الجامعة، أمس الثلاثاء، 417 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل في حي الجامعة.

وتم ضبط المتهمين، ومن بينهم، مقيم أفريقي، في حالة سكر، ومجموعة فتيات مقيمات أفريقيات، حاولوا التهرب، لكن الشرطة تحفظت عليهم.

وحاول المتهمين التملص والتهرب، من الشرطة، بسلوك الممرات الترابية والأزقة في الحي، كما زعمت الفتيات أنهن كن في طريقهن لإحدى قاعات الأفراح، لكن الشرطة سرعان ما كشفت الأمر، وتحفظت عليهم.

