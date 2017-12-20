” السومة ” يؤكد بقائه مع الأهلي حتى نهاية عقده في 2020

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي، على بقاءه في الفريق حتى نهاية عقده في 2022م، ليرد على شائعات انتقاله من الأهلي، قائلا : ” الكلام عن عدم راحتي في الأهلي غير صحيح،الأهلي أضاف لي الكثير ولا أفكر في الرحيل “.

وينتاب القلق جماهير الأهلي، بشأن تقديم السومة طلبا رسميا للإدارة بإلغاء بند تجديد عقده بعد انتهائه.

وذكرت مصادر أن السومة يرغب في اللعب بصفوف الأهلي المصري، كما أن نادي بورتو البرتغالي، أبدا رغبته في ضم السومة فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن عمر السومة، جدد عقده للنادي الأهلي قبل موسمين لخمس سنوات، بقيمة ٣ ملايين دولار للموسم الواحد حتى عام ٢٠٢٠.