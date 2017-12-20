هبوط ” بتكوين ” بنسبة 7.05% .. وارتفاع منافستها

علي القحطاني(صدى):

هبطت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال الدقائق الأولى من تعاملات، اليوم الأربعاء، بنسبة 7.05% إلى 16340 دولارًا، بعدما تراجعت إلى 15577 دولارًا في وقت سابق من التداولات.

وبذلك تكون ” بتكوين ” قد فقدت 14% من قيمتها أو أكثر من 2500 دولار؛ وذلك على خلفية إعلان بورصة ” كوين بيز ” بدء تداول ” بتكوين كاش ” عبر منصتها.

و ارتفعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 60.15% إلى 3572 دولارًا، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بإعلان ” كوين بيز ” الذي أنعش آفاق العملة.