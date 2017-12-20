5 أفلام هوليودية بانتظار افتتاح سينما المملكة

علي القحطاني(صدى):

تشمل قائمة الأفلام التي ستكون حاضرة في صالات السينما بالمملكة، في بداية انطلاقها مارس المقبل، خمسة أفلام هوليودية عائلية، بحسب الجداول المعلنة لأستوديوهات هوليود الكبيرة المرتبطة بالشركة المشغلة لصالات السينما.

وتعد أول هذه الأفلام الفانتازيا التاريخية Alpha التي تدور أحداثها في العصر الجليدي قبل عشرين ألف سنة، وستنطلق عروضه في شهر مارس المقبل.

والفيلم الثاني هو الكوميديا العائلية A Wrinkle in Time والذي يروي مغامرة طفلة تبحث عن والدها في الفضاء الخارجي.

وسيكون فيلم Rampage ثالث الأفلام المرشحة لافتتاح صالات السينما بالمملكة وهو من بطولة دوين جونسون وتدور أحداثه داخل لعبة إلكترونية اشتهرت في عقد الثمانينيات.

أما الرابع فهو الجزء الثاني من الفيلم الرسومي الشهير Incredibles 2 .

وأخيرًا، الفيلم الخامس فهو الجزء الجديد من سلسلة “الحديقة الجوراسية” Jurassic World: Fallen Kingdom الذي ستنطلق عروضه حول العالم في نفس الفترة التي ستباشر صالات السينما عملها في المملكة.