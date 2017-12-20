بالصور.. ضبط 500 مخالفة للمنشآت النسائية بالدمام

خالد الضبيبي(صدى):

رصدت الإدارة العامة النسائية التابعة لوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية, خلال جولاتها الرقابية في الثلاثة الأشهر الماضية 507 مخالفة استهدفت المنشآت النسائية في مدينة الدمام ومحافظتي الخبر والظهران، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها ، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة ووجود شهادات صحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، ووجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

وأوضحت مدير الإدارة العامة النسائية في أمانة الشرقية نجد بنت فالح الدوسري, أن الجولات الرقابية أسفرت عن توجيه 255 إنذاراً لمنشآت مخالفة، وإتلاف ومصادرة 252 مستحضراً من المنتجات والمواد مجهولة المصدر.

وبينت الدوسري أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، وسوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع، مؤكدة أن الإدارة مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة ، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

