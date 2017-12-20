استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا

عادل الحربي(صدى):

تستمر أسعار النفط في صعودها، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير من 0.3% إلى 57.75 دولار للبرميل، وذكلك عقود خام برنت من 0.2% إلى 63.94 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف خط أنابيب ” فورتيس “، إضافة إلى بيانات أشارت إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية.

وتتوقع شركة ” إينيوس ” المشغلة لخط أنابيب ” فورتيس ” – الذي يمكنه ضخ حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميًا – أن تتمكن من تنفيذ الإصلاحات خلال من أسبوعين إلى أربعة أسابيع اعتبارًا من الحادي عشر من ديسمبر.