بالصور.. ابتدائية أبي الدرداء بالرياض تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

احتفت مدرسة أبي الدرداء الابتدائية بالرياض باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار ( اللغة العربية والتقنيات الجديدة ) بهدف تعزيز الانتماء والفخر باللغة العربية لغة القرآن الكريم لدى أجيال المستقبل.

تخلل الاحتفاء تنفيذ العديد من الفعاليات كانت البداية مع الإذاعة الصباحية التى تحدث فيها الطلاب عن أهمية اللغة العربية ومكانتها بين اللغات وكذلك القصائد واللوحات الإنشادية والرسائل الوجدانية كما نظمت بعض المسابقات الثقافية بين الطلاب ومسابقة التهجئة لطلاب الصفوف الأولية والقراءة الحرة كما شارك المعلمين في بداية حصص اليوم الدراسي ببعض الكلمات التعبيرية عن مناسبة اليوم العالمي للغة العربية واشتملت الفعاليات أيضًا على تقديم بعض العروض المرئية والأفلام الوثائقية المعبرة عن مكانة اللغة العربية وفضلها وكذلك تخصيص ركن تعرض فيه أعمال الطلاب بهذه المناسبة.

وفي ختام برامج الاحتفاء تقدم قائد المدرسة محمد العتيبي ومشرف الصفوف الأولية الأستاذ خالد الغامدي بالشكر والتقدير لمعلمي اللغة العربية بالمدرسة الأستاذ علي منقري والأستاذ محمد الحربي لجهودهم المتميزة في انجاح فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.

