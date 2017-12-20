بالصور.. ولادة نادرة لطفل بعضو ذكري اضافي على ظهره

باكو(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات في أذربيجان ولادة نادرة لطفل مع عضو ذكري إضافي على ظهره.

وقال الأطباء في تصريحات إعلامية ، أن هذا العضو من الممكن يرجع إلى توءم طفيلي فشل في النمو داخل الرحم، ونجح الجراحون في معهد البحوث العلمية لطب الأطفال في أذريبجان بإزالة العضو من ظهر الطفل وأصبح طبيعيا .

وأكدوا : ان ظهر الطفل لم يتأثر بالجراحة، وعاد إلى منزله مرة أخرى مع والديه، اللذين أصيبا بالصدمة بعد معرفة أن طفلهما له عضوان ذكريان.