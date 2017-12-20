بالصور.. ولادة نادرة لطفل بعضو ذكري اضافي على ظهره
شهدت إحدى المستشفيات في أذربيجان ولادة نادرة لطفل مع عضو ذكري إضافي على ظهره.
وقال الأطباء في تصريحات إعلامية ، أن هذا العضو من الممكن يرجع إلى توءم طفيلي فشل في النمو داخل الرحم، ونجح الجراحون في معهد البحوث العلمية لطب الأطفال في أذريبجان بإزالة العضو من ظهر الطفل وأصبح طبيعيا .
وأكدوا : ان ظهر الطفل لم يتأثر بالجراحة، وعاد إلى منزله مرة أخرى مع والديه، اللذين أصيبا بالصدمة بعد معرفة أن طفلهما له عضوان ذكريان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40244 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الخالق ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله الخالق-
ممكن يتزوج ويعدد براحته-
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 4 ساعات
كنتو خلوه ماتدرون يمكن يتزوج وحده قشره مايقدر يناظر وجهها ويعطيها ظهره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 4 ساعات
هيا خذلك
شالو الأسبير😡
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24201 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا لو تزوج ثنتين
عدل بينهن باالراحة🤗🤗🤗
كجمغلو[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله العظيم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1859 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا دفع ثنائي 😅😅