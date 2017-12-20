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بالصور.. ولادة نادرة لطفل بعضو ذكري اضافي على ظهره

بالصور.. ولادة نادرة لطفل بعضو ذكري اضافي على ظهره
باكو(صدى):

شهدت إحدى المستشفيات في أذربيجان ولادة نادرة لطفل مع عضو ذكري إضافي على ظهره.

وقال الأطباء في تصريحات إعلامية ، أن هذا العضو من الممكن يرجع إلى توءم طفيلي فشل في النمو داخل الرحم، ونجح الجراحون في معهد البحوث العلمية لطب الأطفال في أذريبجان بإزالة العضو من ظهر الطفل وأصبح طبيعيا .

وأكدوا : ان ظهر الطفل لم يتأثر بالجراحة، وعاد إلى منزله مرة أخرى مع والديه، اللذين أصيبا بالصدمة بعد معرفة أن طفلهما له عضوان ذكريان.

 

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40244 ] نشر منذ 5 ساعات

سبحان الخالق ,,

[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله الخالق-
ممكن يتزوج ويعدد براحته-

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 4 ساعات

كنتو خلوه ماتدرون يمكن يتزوج وحده قشره مايقدر يناظر وجهها ويعطيها ظهره

[ عدد التعليقات: 6629 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله العظيم

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