” الزعاق ” : نشهد الأسبوع المقبل أطول ليلة شتوية وأقصر نهار

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ، أن غدًا الخميس ستكون أطول ليلة شتوية فيما تعد أقصر نهار تشهده المملكة هذا العام ، حيث من المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة طوال الأسبوع المقبل .

وأوضح ” الزعاق ” تفاصيل الظاهرة في تعليق له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” سنعيش خلال الأسبوع القادم الليالي الأطول والنهار الأقصر في السنة على الإطلاق ، ففي مساء يوم غد ستصل الشمس إلى أقصى ميل لها جنوبا ، وبذلك يبلغ الليل طوله والنهار قصره على المناطق الشمالية ” .