إغلاق كشك مشروبات بعد تداول فيديو يرصد مخالفة العاملين للشروط الصحية

حمود العنزي(صدى):

أغلقت طواريء صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، كشك للمشروبات في أحد المجمعات.

وأوضحت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم إغلاق الكشك إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أظهر مخالفة الكشك للاشتراطات الصحية.

وكانت مواطنة قامت بتوثيق مخالفة أحد العاملين للشروط الصحية؛ حيث أظهر الفيديو قيام العامل بتنظيف أسنانه أثناء فترة عمله، مشيرة إلى أنه المرة الثانية التي ترصد فيها مثل تلك التصرفات الغير صحية.