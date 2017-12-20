إغلاق 7 محطات وقود بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، 7 محطات وقود بشكل جزئي، لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بشأن تأهيل المحطات وتطوريها.

وقال مدير الإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق محمد بن حدامين الشتاء، إنه تم رصد العديد من الملاحظات والمخالفات الفنية والتشغيلية وتم توجيه البلديات لمتابعة تلك الملاحظات وتطبيق التعليمات تجاه المخالفين.

وأوضح عبدالله بن لافي الحجيلي، مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق الإقليمية، أن الجولات التي نفذت كانت تبعا لزيارات مجدولة للمحطات التي لم تلتزم بتنفيذ التعليمات المبلغة بها وقد انتهت مهلة التصحيح.

وأشار أنه سيتم متابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة داخل المدينة وخارجها، للتأكد من التزام المحطة واستعدادها لتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه .

