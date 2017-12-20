وزير الاتصالات: ميزانية 2018 تؤكد قدرة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن موازنة 2018 عكست الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات استثمارية متنوعة في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة وهو ما سينعكس إيجاباً على حياة ورفاهية المواطنين.

وقال بهذه المناسبة ” إن الموازنة الجديدة أظهرت قدرة المملكة على تخطي التحديات الاقتصادية وتحويل السلبيات إلى إيجابيات، وقد تجلى ذلك واضحاً في خفض عجز الموازنة العامة لهذا العام، وهو ما يعزز من الثقة في قدرة المملكة حكومة وشعباً على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل وفقاً لرؤية 2030 ” .

وأوضح السواحه أن استراتيجية الحكومة الجديدة في تعزيز تنوع مصادر الدخل لتحسين الأداء الاقتصادي خطوة إيجابية نحو تفعيل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاعات المختلفة وهو ما سينصب في مصلحة المواطن وسيسهم في تحسين حياته وخلق فرص عمل جديدة تحقق الرفاهية المنشودة.

وأشاد المهندس السواحه بما يحضى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للتوجه الحكومي الجاد نحو تحقيق التحول الرقمي الذي سيُسهم بدور واضح في تحسين تجربة المواطن وتقليل التكاليف ورفع كفاءة الإنتاج، مما سيخلق فرصاً جديدة, حيث تم تخصيص الميزانيات غير المسبوقة لنشر شبكات الالياف الضوئية في جميع المدن و نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي في القرى والهجر.

وأضاف ” يجب أن تتكاتف جميع جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات والبرامج المعلن عنها في الموازنة والإسراع في رفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاعات الحيوية المختلفة مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، النقل العام والطرق والتنمية الاجتماعية ” , مشيراً إلى أن العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 13% خلال عام 2018 سيعزز من دور القطاع الخاص للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر مشروعات وخدمات اقتصادية متنوعة تسهم في نمو الناتج القومي المحلي يجب استثمار جميع الموارد بشكلٍ أفضل لتحقيق الأهداف المرجوة من موازنة 2018 .