قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من القدس

القدس المحتلة(صدى):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طالت عشرة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وحوّلتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين بعد دهم منزله في حي الصوانة القريب من سور القدس، وسلّمت استدعاءات للتحقيق لمجموعة من الشبان الفلسطينيين في الحي، فيما اعتقلت عضو لجنة إقليم القدس بحركة فتح عوض السلايمة، وأخيه أشرف من منزليهما في بلدة الرام شمال القدس، في الوقت الذي اعتقلت فيه محمد عفانة من منزله ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وكما اعتقلت الناشط المقدسي محمد الشلبي من منزله في القدس القديمة، وطارق العموري، وتسليم ابن عمه أحمد العموري للتحقيق معه. وبالإضافة إلى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة العيسوية، بينهم فتى، وهم: الفتى محمد محمود، وياسر درويش، ومنصور درويش. واعتقل أيضًا الفتى محمد أشرف الشويكي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بعد دهم منزله في العين وسط البلدة.