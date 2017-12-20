أطعمة يجب على الحامل تجنبها
تعد بكتريا السلامونيلا والليستريا أكثر الأنواع التي تسبب تشوهات للأجنة، وتوجد هذه الأنواع من البكتريا في الأطعمة الغير مطبوخة فإليك بعض الأطعمة التي يجب على الحامل تجنبها.
الطعام الصيني: تؤثر الأطعمة الصينية على النمو العصبي للجنين لاحتوائها على نسبة كبيرة من غلوتومات الصوديوم، لذلك ينصح تجنبها في فترة الحمل .
السوشي: يحتوي السوشي على كمية من الزئبق، إضافة أنه يعد من الأسماك النيئة، ويحتوي السمك الغير مطبوخ على الليستريا والتي تؤثر على الجنين وتضر به.
دجاج الباربكيو والتندوري : الطريقة التي تحضر بها هذه الأطعمة تتسبب في وجود بكتريا الليستريا التي ينصح الحامل بالابتعاد عنها حتى لا تحدث تشوهات للجنين .
البيض الغير مطبوخ: يعد البيض الغير مطهي جيدا في درجة حرارة عالية يضر بالجنين لاحتوائه على بكتريا.
السندويش: ينصح الأطباء بعدم تناول الساندويتشات خارج المنزل أثناء الحمل لأنه عادة يوضع عليها مايونيز أي بيض نيئ وسلطة وخضروات قد لا تغسل جيدا.
الكبد: يحتوي كبد الحيوانات على صيغة من فيتامين” أ ” التي تشوه الجنين، فيوصي بتجنبه فترة الحمل.
التيراميسو وموس الشوكولاه : تحتوي هذه الحلوى على حليب قد لا يغلى جيدا وبيض أيضا غير مطبوخ فبذلك يصبح بها بكتريا تؤذي الجنين وقد تؤدي إلى وفاة الطفل .
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