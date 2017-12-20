أطعمة يجب على الحامل تجنبها

متابعات(صدى):

تعد بكتريا السلامونيلا والليستريا أكثر الأنواع التي تسبب تشوهات للأجنة، وتوجد هذه الأنواع من البكتريا في الأطعمة الغير مطبوخة فإليك بعض الأطعمة التي يجب على الحامل تجنبها.

الطعام الصيني: تؤثر الأطعمة الصينية على النمو العصبي للجنين لاحتوائها على نسبة كبيرة من غلوتومات الصوديوم، لذلك ينصح تجنبها في فترة الحمل .

السوشي: يحتوي السوشي على كمية من الزئبق، إضافة أنه يعد من الأسماك النيئة، ويحتوي السمك الغير مطبوخ على الليستريا والتي تؤثر على الجنين وتضر به.

دجاج الباربكيو والتندوري : الطريقة التي تحضر بها هذه الأطعمة تتسبب في وجود بكتريا الليستريا التي ينصح الحامل بالابتعاد عنها حتى لا تحدث تشوهات للجنين .

البيض الغير مطبوخ: يعد البيض الغير مطهي جيدا في درجة حرارة عالية يضر بالجنين لاحتوائه على بكتريا.

السندويش: ينصح الأطباء بعدم تناول الساندويتشات خارج المنزل أثناء الحمل لأنه عادة يوضع عليها مايونيز أي بيض نيئ وسلطة وخضروات قد لا تغسل جيدا.

الكبد: يحتوي كبد الحيوانات على صيغة من فيتامين” أ ” التي تشوه الجنين، فيوصي بتجنبه فترة الحمل.

التيراميسو وموس الشوكولاه : تحتوي هذه الحلوى على حليب قد لا يغلى جيدا وبيض أيضا غير مطبوخ فبذلك يصبح بها بكتريا تؤذي الجنين وقد تؤدي إلى وفاة الطفل .