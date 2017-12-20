ألمانيا: نشارك المملكة موقفها من إيران وحزب الله

برلين(صدى):

أكد وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل، أن هناك توافق بين بلاده والمملكة فيما يخص إيران، فالمملكة قلقة بشان إيران كما برلين قلقة بشأن الدور السياسي الخارجي الذي تلعبه إيران في المنطقة.

كما شدد على ضرورة مواجهة مشكلة الدور الإيراني في المنطقة بشكل مشترك مع الأميركيين.

كما أشار وزير خارجية ألمانيا، إلى وجود توافق كذلك بين الدولتين فيما يخص ” حزب الله ” ، قائلًا: ” نشاطر السعودية قلقها بشأن دور حزب الله كميليشيات والدور الذي يلعبه في المنطقة “.