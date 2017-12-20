” عمل الدمام ” يضبط 98 مخالفة بقرار التوطين

خالد الضبيبي(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب عمل الدمام بمشاركة الأمن الوقائي أمس، حملات تفتيشية استهدفت محلات بيع الذهب والمجوهرات، ومحلات بيع وصيانة الجوالات، ومحلات بيع المستلزمات النسائية بالدمام اسفرت عن ضبط 98 مخالفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، بأن الحملة التفتيشية استهدفت عدد 116 محلاً تجارياً وذلك بهدف التأكد من تطبيق والتزام هذه المحلات بقرار مجلس الوزراء بتوطين هذه المهن وإقصارها على المواطنين السعوديين, مؤكداً في الوقت نفسه استمرار هذه الحملات التفتيشية وتطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.