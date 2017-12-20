فوائد لحم الغزلان
يعد لحم الغزلان أفضل أنواع البروتين الحيواني، رغم عدم انتشاره، ويوصي به الأطباء دائما، لأنه يساعد على توازن المغذيات بالجسم ويتوافق مع النظام الغذائي الصحي .
وينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول كمية مقدارها بين 85 : 144 غرام من لحم الغزال، فهو يحمي المرارة ويساعد في فقدان الوزن، لاحتوائه على 33 سعرة حرارية وغرام واحد من الدهون.
ويحتوي لحم الغزال على 66 ملغ من الكولسترول لكل 100 من اللحم، ويضم كمية متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي على 15 % من الاحتياجات اليومية للجسم من الحديد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24181 ] نشر منذ 25 دقيقة
هاالحين بينفلتون الناس فاالبران🤡
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
برق[ عدد التعليقات: 11275 ] نشر منذ 19 دقيقة
يالبا الغزلان ولحمها 😘
وين ألقى غزال امزمز على لحيمته ياناس ؟؟ 😥😥😥
نفسي بغزال صغير افترسه لحالي ولا يشاركني فيه اي انسان 😊
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 18 دقيقة
اهااا ومن وين نجيب لحم الغزال😟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40224 ] نشر منذ 10 دقائق
غزال ومايصيدونه .. وحش جفول ,,
برق[ عدد التعليقات: 11275 ] نشر منذ 5 دقائق
وليه يابسمه تدورينه ؟ 🤔🤔 انتي ماتحتاجينه مطلقن مطلقننن😉😉