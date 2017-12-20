فوائد لحم الغزلان

متابعات(صدى):

يعد لحم الغزلان أفضل أنواع البروتين الحيواني، رغم عدم انتشاره، ويوصي به الأطباء دائما، لأنه يساعد على توازن المغذيات بالجسم ويتوافق مع النظام الغذائي الصحي .

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول كمية مقدارها بين 85 : 144 غرام من لحم الغزال، فهو يحمي المرارة ويساعد في فقدان الوزن، لاحتوائه على 33 سعرة حرارية وغرام واحد من الدهون.

ويحتوي لحم الغزال على 66 ملغ من الكولسترول لكل 100 من اللحم، ويضم كمية متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي على 15 % من الاحتياجات اليومية للجسم من الحديد.