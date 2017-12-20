” العمليات الأمنية ” تؤمن شاحنة لنقل سيارة مُعطلة على طريق مكة

نايف السالم(صدى):

تقدم مواطن ببلاغ إلى المركز الوطني للمعلومات الأمنية بالداخلية ، حول تعطل مركبته في طريق مكة المكرمة .

وتوجهت فرق عمليات ” 911 ” لمباشرة البلاغ ، وقامت بإحالة السيارة إلى أمن الطرق ، وتم تأمين شاحنة لنقل المركبات بتولي حمل المركبة المُعطلة .