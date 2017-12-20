” العمليات الأمنية ” تؤمن شاحنة لنقل سيارة مُعطلة على طريق مكة
تقدم مواطن ببلاغ إلى المركز الوطني للمعلومات الأمنية بالداخلية ، حول تعطل مركبته في طريق مكة المكرمة .
وتوجهت فرق عمليات ” 911 ” لمباشرة البلاغ ، وقامت بإحالة السيارة إلى أمن الطرق ، وتم تأمين شاحنة لنقل المركبات بتولي حمل المركبة المُعطلة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24181 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يجزاهم خير أمن الطرق باالذات
لاشافك متعطل جاء ووقف ورى سيارتك وشغل التنبيه(السفتي🚨)
ويجيب لك سطحه
ولا يخلون إي سيارة متعطلة
وسرعة أستجابة
ومتواجدين ع مدار٢٤ساعة
الله يقويهم ويسعدهم😘😘😘