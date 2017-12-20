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” العمليات الأمنية ” تؤمن شاحنة لنقل سيارة مُعطلة على طريق مكة

” العمليات الأمنية ” تؤمن شاحنة لنقل سيارة مُعطلة على طريق مكة
نايف السالم(صدى):

تقدم مواطن ببلاغ إلى المركز الوطني للمعلومات الأمنية بالداخلية ، حول تعطل مركبته في طريق مكة المكرمة .

وتوجهت فرق عمليات ” 911 ” لمباشرة البلاغ ، وقامت بإحالة السيارة إلى أمن الطرق ، وتم تأمين شاحنة لنقل المركبات بتولي حمل المركبة المُعطلة .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24181 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يجزاهم خير أمن الطرق باالذات
لاشافك متعطل جاء ووقف ورى سيارتك وشغل التنبيه(السفتي🚨)
ويجيب لك سطحه
ولا يخلون إي سيارة متعطلة
وسرعة أستجابة
ومتواجدين ع مدار٢٤ساعة
الله يقويهم ويسعدهم😘😘😘

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