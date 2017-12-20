العين الإماراتي يرفض إعارة ” عموري ” للهلال

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي العين الإماراتي، رفضها لإعارة الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت مصادر، أن إدارة النادي وعموري لديهما الرغبة في الاحتراف الأوروبي، خاصة الدوري الإنجليزي، ولا نية لأي احتراف بدوريات خليجية أو عربية.

ومن جانبها، صرفت إدارة الهلال النظر في ملف عموري، ووضعت أسماء بديلة للاعب برازيلي وأخر روماني.

يذكر أن عموري، قد أبدى رغبته في الانضمام لنادي الهلال، ولكن بشرط موافقة إدارة ناديه الذي رفض إعارة اللعب.