بالفيديو.. محلل عسكري يكشف هدف مليشيات الحوثي الإيرانية من صاروخ الرياض

علي القحطاني(صدى):

كشف اللواء عبدالعزيز الجنيدي، المحلل العسكري، الهدف من إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا على الرياض أمس الثلاثاء، مؤكدأ أنه جاء لرفع الروح المعنوية للمليشيا المنهارة بعد تحرير فيحان والساحل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” أخباركم ” على فضائية ” المجد ” ، إلى أنه تم تحديد وقت إطلاق الصاروخ بناءً على انضمام إحدى أهم القبائل إلى الشرعية والقتال مع الحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح ضدّ الميليشيا الإرهابية.

وأوضح أن هذا الأمر أثر في المستوى السياسي والمعنوي لجميع جبهات الحوثي، متبنين محاولة إطلاق صاروخ على منطقة الرياض لإثارة الرأي العام وإثبات الوجود.

وقال الجنيدي، إنه إذا كان الصاروخ الباليستي ” بركان 2 ” من التصميم الإيراني فهو يعمل من 1000 إلى 1600 كيلو، ويصل إلى الغلاف الجوي، وعمله الذهاب لمنطقة الهدف فقط.