” سبكيم ” توافق على توزيع الأرباح على المساهمين في 2017

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ” سبكيم ” على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة خلال العام المالي 2017 على النحو الآتي :

1. إجمالي المبلغ الموزع 183,333,333 ريال.

2. حصة السهم الواحد 0.5 ريال.

3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%.

4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح 366,666,666 سهم.

5. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

6. تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً.