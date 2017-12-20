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بالفيديو.. حليمة بولند تتوج بلقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018

بالفيديو.. حليمة بولند تتوج بلقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018
خالد الظفيري(صدى):

حصلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على لقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018.

جاء ذلك خلال تكريمها بحفل مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2018، حيث في ختام المسابقة تم تكريم حليمة بمنحها درع المسابقة، وشهادة تقدير كملكة جمال الإعلاميات.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 40 دقيقة

😘 تستاهل ~

[ عدد التعليقات: 11275 ] نشر منذ 24 دقيقة

لبا قلبها والله
تستاهل الطيب ، هذي انسانه اهتمت بخلفيتها الثقافيه حتى دفعتها
للمقدمه وتجاوزت بنات جنسها

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 23 دقيقة

معروف شاريه اللقب
أنا لو أروح مصر الظاهر بشتري لقب ملكة جمال المعلمات 😂
الحمدلله والشكر عل نعمة العقل والتفكير السليم

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