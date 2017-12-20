بالفيديو.. حليمة بولند تتوج بلقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018

خالد الظفيري(صدى):

حصلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على لقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018.

جاء ذلك خلال تكريمها بحفل مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2018، حيث في ختام المسابقة تم تكريم حليمة بمنحها درع المسابقة، وشهادة تقدير كملكة جمال الإعلاميات.