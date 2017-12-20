بالفيديو.. حليمة بولند تتوج بلقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018
حصلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على لقب ملكة جمال الإعلاميات لعام 2018.
جاء ذلك خلال تكريمها بحفل مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2018، حيث في ختام المسابقة تم تكريم حليمة بمنحها درع المسابقة، وشهادة تقدير كملكة جمال الإعلاميات.
همس~[ عدد التعليقات: 949 ] نشر منذ 40 دقيقة
😘 تستاهل ~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24181 ] نشر منذ 37 دقيقة
لايشيخ
الا غصب تحطونها ملكة جمال المذيعات🤔
الي حطك نصيحة
خليه يراجع مستشفى مغربي للعيون
الحوووول مشكلة😉
برق[ عدد التعليقات: 11275 ] نشر منذ 24 دقيقة
لبا قلبها والله
تستاهل الطيب ، هذي انسانه اهتمت بخلفيتها الثقافيه حتى دفعتها
للمقدمه وتجاوزت بنات جنسها
معلمة[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 23 دقيقة
معروف شاريه اللقب
أنا لو أروح مصر الظاهر بشتري لقب ملكة جمال المعلمات 😂
الحمدلله والشكر عل نعمة العقل والتفكير السليم