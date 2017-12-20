” سراكو ” تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
أتاحت شركة ” سراكو ” للمقاولات والصيانة مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لحملة البكالوريوس في عدد من التخصصات بفروع الشركة في الدمام والظهران.
وأوضحت الشركة تفاصيل الوظائف المتاحة والتي تمثلت في:
محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
محاسب أول: درجة البكالوريوس في تخصص التجارة.
مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
مدير مشاريع صيانة المنطقة: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكهربائية، أو الميكانيكية).
سكرتير تنفيذي: الدرجة الجامعية في تخصص السكرتارية.
ولفتت ” سراكو ” إلى أن التقديم يبدأ عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي للشركة من 19 ديسمبر الجاري ، وللتقديم ومعرفة شروظ الوظائف والتفاصيل يرجى الدخول ( هنا ).
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