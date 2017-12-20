النصر يستأنف على قرار عقوبة شراحيلي

ماجد محمد(صدى):

تقدمت إدارة نادي النصر باستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء، بشأن إيقاف لاعب خط الوسط شايع شراحيلي لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة أي نشاطات تتعلق بكرة القدم.

وكان قد قام شراحيلي بسداد مبلغ 360 ألف ريال لوكيل أعماله سلطان البلوي بالإضافة إلى مبلغ 23 ألف ريال للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الاتحاد السعودي والتي انتهت بتاريخ 19 من شهر ربيع الأول الماضي.