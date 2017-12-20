” ترامب ” يواجه خطرا حقيقيا من شعبه

واشنطن(صدى):

بلغ مستوى شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدنى مستوى له في نهاية العام الأول من توليه الرئاسة، حسبما أظهر آخر استطلاع رأي قمات به إحدى الشبكات الإخبارية بالولايات المتحدة.

وأوضح الاستطلاع، أن 59% من الأمريكيين عبروا عن موقفهم السلبي بشأن عمل الرئيس ترامب، بالمقارنة بالاستطلاع الذي قامت به الشبكة نفسها مارسا لماضي، حيث أعرب 45% من الأمريكيين عن تأييدهم لسياسة ترامب.

يذكر أن الاستطلاع، الذي جرى في الفترة ما بين 14 و17 ديسمبر، شمل أكثر من ألف أمريكي.