هذه الأشياء.. الأكثر بحثا على ” جوجل ” في المملكة لعام  2017 

حمود العنزي(صدى):

تصدرت البوابة الإلكترونية الحكومية «حساب المواطن» قائمة البحث الأكثر على محرك ” جوجل ” الشهير في 2017، وفق تقرير الشركة السنوي Year in Search عن عمليات البحث التي تمت على محركها طيلة العام.

وجاء نظام فارس للتعليم التابع لوزارة التعليم في المركز الثاني، غير أن اللافت في الأمر هو وجود أسماء غير سعودية في قائمة الأكثر من الشخصيات والبرامج، بوجود الكويتي شعيب والإماراتية رؤى الصبان، اللذين تواجدا على ترند ” تويتر ” بسبب الجدل الذي أثارته تغريدات سابقة للأول، وزواج الثانية من المذيع السعودي حمود الفايز، أما على مستوى البرامج جاء ” شباب البومب ” أولاً ومسلسل ” ذكريات لا تموت ” الكويتي ثانياً، فيما فرضت الشيلات حضورها القوية عبر شيلة ” زلزلة ” إلى جانب الأغنية الأشهر عالمياً في 2017 ” ديسباسيتو “.