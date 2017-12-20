” الصحة ” تكشف عن سر جديد لعشاق الشوكولاتة

علي القحطاني(صدى):

زفت وزارة الصحة بشرى لعشاق الشوكولاتة، إذ أكدت أن الشوكولاتة الداكنة مفيدة للإنسان لاحتوائها على معدن الحديد الذي يحتاج إليه الجسم.

وأوضحت أن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو تتراوح بين 45 إلى 69% تعتبر من المصادر الغنية بالحديد، مشيرة إلى أن الرجل يحتاج إلى 18 ملجم من الحديد يومياً، بينما المرأة 15 ملجم.

وحذرت الوزارة من نقص أو زيادة نسبة الحديد في الجسم، مبينة أن النقص يسبب شحوباً في الجلد وضعف الشهية وخفقان القلب وضيق التنفس وهشاشة الأظافر وبرودة اليدين والقدمين وصداعاً ودواراً، أما زيادة نسبته عن معدلها الطبيعي فتؤدي إلى القيء والإمساك وألم البطن واضطراب نبضات القلب.