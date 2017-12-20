ياني: أحببت روح السعودية ولن أنساها

أماني الغامدي(صدى):

عبر الموسيقار العالمي ” ياني “، عن سعادته بجولته في المملكةبعد التعرف على ثقافتها وملاقاة جمهوره فيها، وذلك بعد أن وصل إلى بلاده بأيام، إذ وجه الموسيقار رسالة للسعوديين عبر تغريدة في صفحته على ” تويتر “، قال فيها ” كان من دواعي سروري تجربة الثقافة السعودية، والشعور بكل فرد ينتمي إليها، أحببت روح السعودية، والعطش فيها للحياة والعزيمة، لن أنسى السعودية أبدا، وسأعود إليها دائما “.

وشهدت حفلات الموسيقار العالمي إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع دفعت بهيئة الترفيه التي رعت الفعالية إلى تمديد جولته يومين آخرين في الظهران، نزولاً عند رغبة الجماهير بعد نجاح الأمسيات الـ4 التي أقيمت في جدة والرياض.