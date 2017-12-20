هبوط اضطراري لطائرة تابعة لـ ” اير فرانس ” في باراغواي

أسونسيون(صدى):

أعلنت مصادر ملاحية أن طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية ” اير فرانس ” تقل 274 راكبًا في رحلة بين بوينوس آيرس وباريس، قامت بهبوط اضطراري في مطار اسونسيون الدولي بالباراغواي، وذلك بسبب تسرب محروقات.

وقال الناطق باسم إدارة الطيران المدني في الباراغواي لويس اغيري، إن قائد طائرة البوينغ 777-200 أعلن عن حالة طارئة بعدما لاحظ تسربًا للوقود خلال الرحلة. وحطت الطائرة بدون تعقيدات في مطار اسونسيون، ولم تسجل اصابات بين الركاب وأفراد الطاقم.

وأفاد الناطق أن الركاب ينتظرون في مطار اسونسيون قدوم طائرة جديدة من بوينوس آيرس لتقلهم إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف المصدر نفسه، أن الطائرة كانت تحلق فوق منطقة كوريتيبا بالبرازيل عندما للوحظ تسربالوقود واتخذ القرار بالتوجه الى اسونسيون.