راموس: هذا الكلاسيكو سيكون عظيما

قال مدافع ريال مدريد الإسباني وقائد الفريق سيرجيو راموس، إنه لابد من الفوز في الكلاسيكو الذي سيجري يوم السبت: ” سيكون لقاء عظيما، لا توجد كلمات لوصف الكلاسيكو، إنه مختلف تماما، وأهم مباراة في العالم “.

وأضاف : ” نحن مجبرون على الفوز الآن أكثر من أي وقت مضى بسبب الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه، من أجل الاستمرار في الصراع على لقب الدوري “.

وأشار راموس إلى معنويات الفريق الجديدة بعد الفوز في كأس العالم للأندية، وبعد الاستعداد الكبير لمباراة الكلاسيكو من أجل حصد النقاط الثلاثة والبقاء قريبا من المنافسين.