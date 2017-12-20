دراسة: انفجار النجوم هو سبب برودة الأرض

نورة الشهري(صدى):

أفادت دراسة لأول مرة أن الأشعة الكونية التي تصدر عن انفجار النجوم أو ما يعرف بالـ “سوبرنوفا” لها تأثير على المناخ في كوكب الأرض، حسبما أوردت صحيفة ديلي تليغراف البريطانية.

وخلص بحث جديد أجري في الجامعة التقنية بالدنمارك أن السوبرنوفا أو المستعر الأعظم (النجم المنفجر) يطلق أيونات تسقط من خلال الغلاف الجوي لتكون غيوما.

ومع نشوء المزيد من الغيوم، يبرد المناخ، الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الطقس على المدى الطويل.

وأظهرت الدراسة أيضا أن النشاط المغناطيسي الشمسي يغير تدفق الأشعة الكونية على الأرض.