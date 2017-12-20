الأهلي يبحث عن بديلين للاعبين زيديس وعبدالشافي

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن إدارة النادي الأهلي تبحث عن بديلين للاعبين اليوناني فيتفا زيديس والمصري محمد عبدالشافي، خلال فترة الانتقالات القادمة، والبحث عن عنصرين أجنبيين بديلين لهما، والإبقاء على الرباعي عمر السومة وكلاوديمير وليوناردو وأبوابونا.

وأكدت المصادر، أن مسيري النادي اتخذوا قرارا بالإبقاء على المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف وتجديد الثقة فيه، على الرغم من بعض الاختلافات حول القرار في الأيام الماضية بين رئيس النادي الأمير تركي بن محمد العبدالله ونائبه طارق كيال حول استمرار ريبروف مع الفريق من عدمه، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت المصادر، أن ذلك القرار اتخذ بعد اجتماعات عدة ودراسة أثبت خلالها مسيرو النادي أن مشكلة الأهلي الأولية في العنصر الأجنبي وعدم تقديمه الإضافة، وأن المدرب لا يتحمل كامل المسؤولية في الإخفاقات التي مرت بالفريق في عدد من الجولات الماضية.