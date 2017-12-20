الاتحاد الأسيوي يصدر قرارات بحق نادي الهلال

نواف السالم(صدى):

أصدر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، قرارًا بتغريم نادي الهلال 59 ألف دولار؛ نظرًا لما حدث من لاعبي الفريق وجماهيره خلال مبارياته بدوري أبطال آسيا.

وقرَر الاتحاد، تغريم الهلال 30000 دولار؛ نتيجة لعدم إدلاء اللاعب السوري عمر خربين بتصريحاته بعد مباراة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بالإضافة لمباراة بيروزي الإيراني، وتغريم سالم الدوسري وسلمان الفرج وأسامة هوساوي 10000 دولار للسبب ذاته.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد عاقب الهلال بتغريمه 15000 دولار؛ بسبب قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات واستخدام الليزر في مباراة الذهاب في نهائي دوري الأبطال.

كما تم تغريم الزعيم 4000 دولار بسبب عدم قدوم لاعبي الهلال للتدرب في الوقت المخصص لهم في المباراة النهائية.