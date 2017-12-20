دراسة : الهواتف الذكية لا تسبب السرطان

متابعات(صدى):

انتشرت الهواتف الحديثة بالتزامن مع الطفرة التكنولوجية التي بات العالم يشهدها في الفترة الأخيرة ، وعلى الرغم من مميزاتها المتعددة إلا أنها تشكل خطرًا صحيًا كبيرًا .

ووفقًا لدراسات متعددة ، فقد اكتشف الباحثون أن موجات الهاتف الذكي اللاسلكية لا تتسبب في نمو الخلايا السرطانية عند الإنسان كما شاع في وقت لاحق ، حيث يرجع ذلك لكونها موجات ضعيفة لا تتمكن من إتلاف الشفرة الوراثية ” دي إن إيه ” .

وعلى الرغ من ذلك ، لم يتمكن العلماء من حسم هذه القضية ، إلا أن التوصيات حثت على الحذر للوقاية من التعرض لأي أمراض خطيرة بسبب الهواتف النقالة ، ومحاولة إبعادها عن المحيط الذي يقضي الإنسان وقته فيه إذا لم يكن بحاجة للتعامل معه وخاصةً في غرف النوم .