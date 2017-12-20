رئيس الطيران المدني: ميزانية المملكة تحقق التنمية المستدامة وتعكس متانة الاقتصاد

طلال الغامدي(صدى):

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، اهتمام حكومة المملكة بقطاع النقل الجوي الذي يعد عاملاً أساسياً في النهوض باقتصاد الدول، حيث ستسهم الميزانية المخصصة له في تطوير صناعة الطيران المدني في المملكة.

وأشاد التميمي، بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته، في ظل السياسات المالية و الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الاقتصاد، منوهاً إلى أن الطيران المدني سيسهم بشكل رئيسي في رفع اقتصاد المملكة من خلال الفرص الاستثمارية المرتبطة به.

وقال التميمي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1439 / 1440هـ : ” إن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مكنت المملكة من تحقيق استثمارات وعائدات اقتصادية فاقت التوقعات، واليوم تم الإعلان عن أكبر موازنة في الإنفاق بتاريخ المملكة، التي كانت نتاج تلك السياسات الحكيمة، وتنويع الإيرادات غير النفطية، وتعدّد مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات والشراكات الحكومية والخاصة، ورؤوس الأموال، لبناء اقتصاد يتمتع بالاستدامة والاستقرار”.

وأكد أن الميزانية هذا العام تجسد متانة اقتصاد المملكة وثباته بما حملته من بشائر الخير والنماء، والمبادرات التي تتيح فرصًا جديدةً لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل من خلال تنفيذ برامج الخصخصة، و الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنشاط المضطرد الذي ستشهده قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه.

وأضاف: “شكلت الميزانية منهجًا جديدًا يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ببناء آلية إنفاق عالية الكفاءة من خلال تحقيق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، بالنظر إلى متطلبات الجهة المستفيدة، ومتطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة”.

ورفع معالي رئيس هيئة الطيران المدني أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ ، على ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، من ميزانية للعام المالي الجديد، ما سيكون له بالغ الأثر على القطاع بشكل عام، وعلى تطوير منظومة الطيران المدني بالمملكة من صناعة وتدريب، وتعزيز حضور المملكة الدولي كلاعب رئيسي في صناعة النقل الجوي في العالم، وإرساء مكانة المملكة كمركز لوجستي رئيس لصناعة الطيران في المنطقة , سائلاً الله عز وجل أن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار والرخاء.