سلطنة عُمان تكشف عن موقفها الرسمي من إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على الرياض

اعتبرت سلطنة عُمان، استهداف الرياض من قبل الحوثيين في اليمن بصواريخ باليستية، تصعيدا عنيفا وغير مبرر في اليمن.

وجاء في تغريدات نشرها حساب سفارة سلطنة عمان في الرياض بتويتر، وفي الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة ومشاورات دقيقة للوصول الى حلول سياسية لمشكلة الحرب في اليمن، تدعو سلطنة عُمان كافة الاطراف الى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يدمر الجهود الاقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية وإنسانية لهذه المشكلة “.

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن ،أمس الثلاثاء، اعتراض وتفجير صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية على الرياض يعتبر الثالث من نوعه وأدانته دول عربية وغربية.