بالفيديو.. الملك سلمان يوقع على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية لحظة توقيع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز على ميزانية عام 2018 .

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر 1439هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2017م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.

وقال خادم الحرمين إن الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.