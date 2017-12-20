بالفيديو.. الملك سلمان يوقع على أكبر ميزانية في تاريخ المملكة
وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية لحظة توقيع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز على ميزانية عام 2018 .
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الآخر 1439هـ الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر 2017م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439 / 1440هـ.
وقال خادم الحرمين إن الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
فيديو عاجل | #الملك_سلمان يوقع اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ #المملكة. #الإخبارية #ميزانية_المملكة #ميزانية_2018 pic.twitter.com/86IIAF9sUp
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
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